Работа над законопроектом о медиа, который пылился в Раде почти 3 года, выходит на финишную прямую. "Слуги народа" рапортуют о готовности до конца лета принять законопроект, который будет регулировать работу журналистов всех СМИ, включая онлайн-медиа.

По задумке авторов (почти все - из президентской фракции) проект должен заменить целых пять медийных законов: О телевидении и радиовещании, О печати, Об информационных агентствах, о Нацраде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" и О порядке освещения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в Украине средствами массовой информации.

А с тех пор, как Европейский парламент большинством голосов одобрил заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в Европейский союз, у лоббистов этого проекта появился дополнительный аргумент, мол, реформа медиа - это одно из главных требований ЕС.

При этом в Европе уже назвали украинский законопроект о медиа "достойным худших авторитарных режимов". Так, Европейская федерация журналистов раскритиковала принудительное регулирование медиа - речь идет о том, что, согласно проекту закона, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания получит "непропорциональные регуляторные полномочия", и будет иметь "власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями".

Ранее законопроект по тем же причинам жестко критиковали украинские журналисты и журналистские организации Украины.

Профильный комитет парламента - по вопросам гуманитарной и информационной политики (собственно, почти все авторы проекта имеют непосредственное отношение к этому комитету) обнародовал сравнительную таблицу законопроекта, которую готовятся утвердить на заседании комитета "в ближайшее время".

Документ на 300 с лишним страницах за все эти долгие месяцы работы над ним действительно значительно поменялся. Но главная идея, проходящая красной нитью в документе, остается - Нацсовет получит практически неограниченные возможности влиять на любые медиа.

В каком виде готовится к принятию законопроект о медиа, анализирует "Страна".

От вторжения России до сексориентации

Как и в первоначальном варианте в законопроекте предусматривается целый раздел, регулирующий ограничения, связанные с вооруженной агрессией.

Более того, сейчас это стало одним из основных аргументов для власти, чтоб обосновать необходимость принятие этого документа.

В сравнении с предыдущими вариантами расширен запрета на распространение информации, которая содержит пропаганду вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Вот, например, дословное содержание нового пункта законопроекта.

Запрещается обнародовать:



"информацию, которая содержит пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, а также символику военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины "О запрете пропаганды российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии Российской Федерации как государства-террориста против Украины, символики военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украине".

Грубыми нарушениями будут признаваться - распространение недостоверных материалов относительно вооруженной агрессии или действий государства-агрессора (государства-оккупанта), его должностных лиц, организаций, которые контролируются государством-агрессором, государством-оккупантом, в случае, если следствием является разжигание вражны или ненависти, или призывы к насильственному изменению конституционного устройства, нарушение территориальной целостности. А также "исключительно позитивное освещение деятельности органов власти государства-агрессора (государства-оккупанта) с целью их популяризации".

Также законодатели хотят закрепить на законодательном уровне запрет на публикацию расписания программ аудиовизуальных медиа-сервисов государства-агрессора. Поскольку уточнения относительно объема таких публикаций в проекте нет, можно предположить, что санкции могут применяться даже за сообщение вроде "в такое-то время лидер государства-агрессора планирует обратиться к народу".

Будут полностью запрещены медиа, которые имеют в своей структуре собственности граждан или резидентов России.

Список запрещенных медиа будет создаваться Нацсоветом.

В числе критериев попадания в запрещенный список будут, например, распространение программ, участником которые является лицо, внесенное в Перечень персон, которые создают угрозу национальному медиа-пространству Украины (сам Перечень будет также составлять Нацсовет, при чем если до сих пор требовались соответствующие обращения СНБО и СБУ, то по этому проекту они будут не нужны), распространение фильмов, демонстрация которых запрещена согласно закону "О кинематографии", размещение рекламной информации, направленной на аудиторию, состоящую из граждан государства-агрессора и тп.

В комментарии под постом Евгении Кравчук, одной из авторов проекта, член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Александр Бурмагин прямо написал: "и да, если это будет идеология РФ, то такие медиа просто будут закрываться".

К механизму закрытия медиа мы еще вернемся ниже, а пока продолжим анализировать требования к работе СМИ.

Одна из новаций проекта - появление запрета на высказывания, которые дискриминируют по факту сексуальной ориентации.

В первоначальном виде речь шла о запрете по принципу пола или гендерной идентичности. Теперь же законодатели расширили перечень.

На практике это может означать, что высказывание в СМИ о запрете усыновления детей однополыми партнерами, вполне сможет сойти за дискриминационное, и такое, которое "побуждает к ущемлению прав".

СМИ смогут закрывать без суда

Сам Нацсовет, согласно проекту закона, будет превращен в орган со сверхполномочиями. В проекте впервые закрепили минимальный уровень государственного финансирования, который будет направляться на регулятор из госбюджета - это 0,22% доходной части.

Также в проекте прописаны зарплаты членов регулятора. Например, глава Нацсовета будет получать оклад в сумме 40 минимальных прожиточных минимумов (на данный момент это немногим более 100 тысяч гривен) для трудоспособных лиц. Кроме того, установлен предельный уровень надбавок - за год это не более трети годового оклада (то есть 144 прожиточных минимума или по нынешним меркам - не более 15 млн гривен в год).

Первому заместителю полагается 37 прожиточных минимумов (96 тысяч грн), простому члену Нацсовета - 33 прожиточных минимума (то есть 86 тысяч гривен только оклад).

При этом в проекте появилась новация - отдельные органы совместной регуляции будут созданы для разных субъектов в сфере медиа (в предыдущей редакции такой орган был один для всех).

При этом у Нацсовета остаются широкие возможности заблокировать любые медиа. Так, Нацсовет может применить в отношении медиа штрафы, аннулировать лицензии по решению суда или по собственному решению, отменить регистрацию, запретить издание или распространение печатного медиа, временно запретить распространение онлайн-медиа, или запретить онлайн-медиа в целом, по решению суда или без него.

То есть, ключевой для медиа момент - предоставление права Нацсовету (в нынешней ситуации - полностью подконтрольному власти регулирующему органу) без суда блокировать СМИ, включая отзыв лицензий телеканалов.

Естественно, это дает властям возможность для быстрой расправы с любым неугодным медиа.

Отмечается, что мера реагирования в форме временного запрета на распространение онлайн-медиа составляет 1 месяц.

Реализация запрета онлайн-медиа будет происходить путем информирования провайдеров о необходимости заблокировать сайт или мобильное приложение.

Вообще интересный момент, что за онлайн-медиа оставили право самостоятельно выбирать, регистрироваться или нет. При этом независимо от регистрации за нарушение контентных ограничений грозит ответственность. А вот за регистрацию предлагается система бонусов - официальный статус медиа и его журналистов, сниженные санкции в случае незначительных нарушений и тд.

Также меры реагирования грозят за отказ от проведения проверок. И возникает закономерный вопрос, что означают такие проверки для онлайн-медиа, могут ли это быть, например, прямые визиты в редакцию.

Отдельно прописаны нормы языка работы печатных и онлайн-медиа.

Так, для печатных медиа прописано, что они должны выходить на государственном языке, а также других языках, в порядках, определенных законом "О функционировании украинского языка как государственного".

Отметим, что сам закон носит немного другое название - об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Что касается онлайн-медиа, то звучит такая фраза "субъект в сфере онлайн-медиа самостоятельно определяет язык распространения информации, кроме случаев, предусмотренных законом "О функционировании украинского языка как государственного".

Законом же, напомним, установлено, что зарегистрированные в Украине медиа должны иметь стартовую страницу на украинском языке, которая будет загружаться по умолчанию. Допускается использование и других языков, но объем информации на украинском языке должен быть не меньше.

Еще один важный нюанс - во время военного положения будет действовать упрощенная схема применения мер реагирования - на своем сайте Нацсовет обнародует сообщение о претензиях. Медиа дают 3 дня для предоставления пояснений. Отсутствие пояснений не является основанием для приостановки решения регулятора о мерах реагирования. Если мерой реагирования будет штраф, то медиа дают 30 дней на оплату штрафа.

Профильный комитет Рады призвал экспертов сферы подать замечания к нынешнему виду проекта закона о медиа, и после этого планирует выносить его на голосование.