Европейская федерация журналистов заявила, что принудительное регулирование, предусмотренное законопроектом "О медиа", достойно худших авторитарных режимов.

Ее мнение приводит в Фейсбуке глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Законопроект "О медиа", который в 2020 году внес народный депутат Никита Потураев, содержит много противоречащих европейским ценностям положений. Об этом говорится в открытых письмах президента Европейской федерации журналистов Майи Север руководству Европейской комиссии и украинскому правительству, пишет Томиленко.

В частности, персональное письмо с замечаниями к законопроекту "О медиа" направлено вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольге Стефанишиной. Как отмечает Север, ЕФЖ разделяет призыв своих украинских членов из НСЖУ и Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ) к украинским властям о приведении законопроекта в соответствие с европейскими стандартами свободы медиа.

Так, по мнению ЕФЖ, в существующем законопроекте предлагается предоставить произвольные и непропорциональные регуляторные полномочия Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания, который имел бы власть не только над аудиовизуальными СМИ, но и над печатными и онлайн-изданиями.

Федерация выразила глубокую обеспокоенность по этому поводу Европейской комиссии, в частности, президенту Комиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-президенту Вере Юровой и еврокомиссару Оливеру Варгеи.

ЕФЖ считает, что принудительное регулирование, предусмотренное законопроектом, "полностью контролируемое правительством, достойно наихудших авторитарных режимов". Это положение должно быть изъято из законопроекта.

"Государству, которое применяло бы такие положения, просто нет места в Европейском Союзе", – убеждена Майя Север.

Согласно европейским нормам, регулирование медиа должно осуществляться органом, независимым от правительства, и его целью должна быть независимость медиа, а не контроль над медиа. ЕФЖ призывает украинские власти вступить в откровенный диалог с НСЖУ и НМПУ, а также обратиться за советом и экспертной информацией в Венецианскую комиссию, совещательный орган Совета Европы и Европейский Союз.

"Законопроект требует основательной доработки, чтобы он отвечал европейским стандартам независимого медиарегулирования и свободы медиа", – заключает Майя Север.

ЕФЖ и его украинские члены, НСЖУ и НМПУ, готовы к диалогу с властью, необходимому для пересмотра законопроекта, который является условием для интеграции Украины в ЕС.

Европейская федерация журналистов – главная представительная организация журналистов в Европе, признанная в качестве социального партнера Европейским Союзом и Советом Европы. ЕФЖ представляет 320 000 журналистов в 45 странах, включая Украину.

Ранее "Страна" описывала основные положения скандального законопроекта.

Также мы сообщали, какие требования выставила Еврокомиссия Украине вместе со статусом кандидата в члены ЕС. Одно из них касается создания независимого медиарегулятора.