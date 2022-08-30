С 31 августа в Украине вступает в силу приказ военного командования, который запрещает любую работу гражданских репортеров с военными подразделениями.

Об этом пишет журналист Руслан Смещук.

"Коллеги говорят, что с завтрашнего дня вступает в действие военный приказ, который блокирует любую работу гражданских репортеров (есть еще военные журналисты - Ред.) с военными подразделениями. И даже как бы полный запрет на работу в зоне ответственности подразделений. То есть, например, эвакуация в условном Краматорске тоже попадает под этот запрет. Но в этой части – это еще не точно", - заявил он.

"Коллеги говорят, это реакция на вчерашние разнообразные утечки информации", - пишет Смещук, имея в виду, вероятно, утечки информации о начале наступления ВСУ в Херсонской области.

Самому Смещуку из-за этого приказа отменили съемку.

"Кто то решил в лучших советских традициях ударить по площадям и запретить все", - пишет Смещук и опасается, что создавшийся вакуум информации теперь заполнят российские информресурсы.

Отметим, что сегодня Рада приняла в первом чтении скандальный закон о медиа, который позволит Нацраде закрывать любое СМИ без решения суда.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.