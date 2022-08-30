30 августа Верховная Рада проголосовала в первом чтении за скандальный закон о медиа (№2693-д).

Голоса насобирали с трудом - "за" только 233 депутата, сообщил нардеп Ярослав Железняк. Даже "Слуги народа" дали всего 179 голосов.

Напомним, против этого законопроекта жёстко выступали журналисты и правозащитники. Критиковали его и международные организации, заявляя, что он может резко ухудшить ситуацию со свободой слова в Украине.

Он значительно расширяет полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В документе прописано право Нацсовета приостанавливать работу СМИ (включая онлайн-медиа) без решения суда.

"Страна" подробно рассказывала об этом законопроекте о медиа. В Европе его назвали "достойным худших авторитарных режимов".

В сравнении с предыдущими вариантами расширен запрета на распространение информации, которая содержит пропаганду вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Будут полностью запрещены медиа, которые имеют в своей структуре собственности граждан или резидентов России.

Также новой редакции появился запрет на высказывания, которые дискриминируют по факту сексуальной ориентации.

А ключевой для медиа момент - это предоставление права Нацсовету (в нынешней ситуации полностью подконтрольному власти регулирующему органу) без суда блокировать СМИ, включая отзыв лицензий телеканалов.