Верховная Рада расширила полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию. В частности, ему разрешили применять штрафы для телекомпаний и радиостанций за оправдание агрессии РФ.

Эти нормы содержатся в законопроекте №7345 "про особенности деятельности Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию во время военного положения".

За него проголосовал 241 депутат. Об этом сообщила одна из его соавторов нардеп Евгения Кравчук.

Штраф в размере 25% лицензионного сбора может быть применен в случае "оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданского конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупации части территории Украины".

При этом телерадиоорганизации не будут нести ответственность, если такие идеи будут озвучены не в записи и не сотрудником телерадиоорганизации (гости передач, прямые включения и тд), но были остановлены ведущими.

Также Нацсовет получил право обращаться к военному командованию, если телерадиорганизация нарушит это требование повторно во время военного положения.

Что должно в таком случае сделать военное командование, в законопроекте не указано.

Напомним, что в Украине с начала войны все каналы обязаны транслировать единый телемарафон.

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