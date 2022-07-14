Киберполиция Одесской области разоблачила преступную группу, которая в обход запретов настраивала жителям региона российские каналы.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем видеообращении.

Он с прискорбием рассказал, что этой услугой в области воспользовалась "не одна тысяча людей", и дал понять, что клиентов, воспользовавшихся этим сервисом, тоже будут искать.

"Все тайное рано или поздно становится явным", – подытожил Марченко.

Ранее "Страна" сообщала, что в Одесской области снимают с домов спутниковые тарелки, чтобы жители не смотрели российские каналы.

Ранее мы писали, что хакеры спецслужб РФ в День конституции пытались взломать эфир единого украинского телемарафона.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.