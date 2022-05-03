Глава Одесской области Максим Марченко заявил, что в области начали снимать частные спутниковые тарелки с домов.

Об этом чиновник сказал в видеообращении.

По его словам, это делается для того, чтобы их владельцы не могли смотреть российские телеканалы.

Кроме того, Марченко добавил, что Украина сейчас договаривается со странами, чьи спутники арендует российское ТВ, чтобы они перестали транслировать сигнал в Украину.

Ранее мы писали, что в Австрии ввели штрафы до 50 тысяч евро за трансляцию Russia Today.

Также "Страна" сообщала, что россияне захватили телевидение в Херсоне.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.