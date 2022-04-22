В Австрии за трансляцию материалов российского телеканала Russia Today и агентства Sputnik грозит штраф до 50 тысяч евро.

Запрет распространяется на СМИ, относящиеся к российскому Международному информационному агентству "Россия Сегодня": Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Sputnik на всех языках.

Австрийский регулятор в сфере телекоммуникаций (RTR) пояснил, что запрет был законодательно введен в рамках антироссийских санкций Евросоюза.

Согласно поправкам в закон об аудиовизуальных СМИ, с 14 апреля нарушение запрета карается штрафом до 50 тыс. евро. Наказание предусмотрено за распространение материалов российских СМИ на телевидении, радио, в интернете, на стриминговых платформах, в соцсетях и т.д.

Напомним, еще 11 марта главреду Russia Today (RT) Маргарите Симоньян в Украине объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность нашей страны. Она объявлена в международный розыск.

1 февраля этого года в Германии Комиссия по лицензированию и надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE (входит в холдинг Russia Today) вещание на немецком языке в стране. Через два дня Россия объявила о санкциях против Deutsche Welle.