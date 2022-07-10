Анонсированная в начале войны блокировка властями YouTube в России так до сих пор и не состоялась. Причина, по сведениям российского оппозиционного издания "Проект", в проведенном по заказу властей закрытом социологическом опросе.

Как утверждает "Проект", весной 2022 года провластные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ проводили опросы об отношении населения к блокировке YouTube. О результатах доложили Владимиру Путину, после чего вопрос уже не поднимался.

Результаты опроса ВЦИОМа не публиковались, так как они получились очень комплементарными для YouTube, утверждает собеседник «Проекта», близкий к администрации президента. ФОМ результаты опубликовал. Их данные показали, что YouTube смотрят больше половины российских пользователей интернета, треть из них - ежедневно. Отдельно опрашивали семьи с детьми до 10 лет: в половине из них YouTube смотрят каждый день.

Два собеседника "Проекта" заверили, что вопрос о блокировке сейчас не стоит.

Напомним, что недавно YouTube за нарушение правил в отношении контента удалил более 70 000 видеороликов и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, где вторжение России называлось "освободительной миссией".

Также мы писали, что администрация YouTube решила заблокировать канал "Дума-ТВ", который освещал события российского парламента.