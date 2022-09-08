В Бахмуте под обстрел попало здание ДК, где располагался гуманитарный штаб. Вспыхнул пожар. Фото
В четверг, 8 сентября, войска РФ обстреляли прифронтовой Бахмут в Донецкой области. Мэр города Алексей Рева опубликовал фото последствий удара в Instagram.
Он сообщил, что удар пришёлся по местному ДК имени Евгения Мартынова. На месте возник пожар, работают спасатели.
"На протяжении длительного времени в здании работал гуманитарный штаб, куда жители города приходили получать продукты питания, хлеб и товары первой необходимости", - написал Рева.
В заглавное фото своей публикации мэр Бахмута добавил снимок Дворца культуры им. Евгения Мартынова, каким он был до обстрела.
Так здание ДК выглядело до обстрела:
Последствия прилета по ДК в Бахмуте:
Напомним, сегодня утром под обстрелом армии РФ оказались также два района Харькова.
Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте
Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.
На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".