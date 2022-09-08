С утра два района Харькова снова под обстрелом. Жителей призывают не выходить из укрытий
Утром 8 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Немышлянского района города. По его словам, город обстреливают из РСЗО.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что под вражеским огнем и Индустриальный район.
"Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По второму информация уточняется. Также пока нет информации о пострадавших", - написал Терехов.
Губернатор области Олег Синегубов также подтверждает обстрелы Немышлянского района города и призывает горожан оставаться в укрытиях. На данный момент пострадавших нет, информация уточняется.
Вместе с тем, харьковские телеграм-каналы публикуют видео последствий артобстрела города.
Напомним, российские войска каждый день обстреливают Харьков. Вчера также были прилеты в Немышлянском районе города. Одна из российских ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили.
Ночью ракеты РФ ударили по двум районам Харькова. Мы публиковали фото последствий.
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