Утром 8 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об обстреле Немышлянского района города. По его словам, город обстреливают из РСЗО.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что под вражеским огнем и Индустриальный район.

"Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По второму информация уточняется. Также пока нет информации о пострадавших", - написал Терехов.

Губернатор области Олег Синегубов также подтверждает обстрелы Немышлянского района города и призывает горожан оставаться в укрытиях. На данный момент пострадавших нет, информация уточняется.

Вместе с тем, харьковские телеграм-каналы публикуют видео последствий артобстрела города.

Напомним, российские войска каждый день обстреливают Харьков. Вчера также были прилеты в Немышлянском районе города. Одна из российских ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили.

Ночью ракеты РФ ударили по двум районам Харькова. Мы публиковали фото последствий.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте.

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