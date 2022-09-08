Прокуратура показала последствия ночного обстрела Харькова. Фото
В четверг, 8 сентября, прокуратура Харькова публикует последствия ночных ударов по Холодногорскому району города.
Сегодня ночью в результате ударов по городу пострадали два района - Холодногорский и Салтовский.
В целом было пять прилетов из зенитно-ракетного комплекса С-300. Пострадал объект критической инфраструктуры, раненых и погибших нет.
Харьков после обстрела 8 сентября 2022 года
Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте
Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера.
ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.
На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.
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