Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 7 сентября. Украинские войска отражают атаки врага и держат оборону под Харьковом и в Донецкой области.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В течение текущих суток враг нанес более 8 ракетных и 10 авиационных ударов по объектам на территории Украины. В частности, пострадала инфраструктура в Харькове, Циркунах, Больших Проходах, Славянске, Северске, Краматорске, Богоявленке, Константиновке, Дорожнянке, Ольговском, Белогорке, Костромке, Сухом Пруду, Безымянном, Андреевке и Белой Кринице.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из воздушного пространства и с территории Беларуси.

На других направлениях противник продолжал обстреливать военные и гражданские объекты:

на Северском направлении из минометов и реактивной артиллерии Блешню, Гай, Сеньковку Черниговской области и Мануховку, Юрьево, Николаевку, Ходыно, Порохонь, Волковку, Запселье, Стукаловку и Нововасиловку Сумской области;

из минометов и реактивной артиллерии Блешню, Гай, Сеньковку Черниговской области и Мануховку, Юрьево, Николаевку, Ходыно, Порохонь, Волковку, Запселье, Стукаловку и Нововасиловку Сумской области; на Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии Дуванку, Сосновку, Черноглазовку, Мироновку, Константиновку, Уды, Русскую Лозовую, Питомник, Черкасскую Лозовую, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Базалиевку, Старый Салтов, Константинов;

из ствольной и реактивной артиллерии Дуванку, Сосновку, Черноглазовку, Мироновку, Константиновку, Уды, Русскую Лозовую, Питомник, Черкасскую Лозовую, Черкасские Тишки, Русские Тишки, Базалиевку, Старый Салтов, Константинов; на Славянском направлении из ствольной и реактивной артиллерии Славянск, Долину, Краснополье, Мазановку, Большую Камышеваху, Дмитровку, Бражковку, Сулиговку и Вернополье;

из ствольной и реактивной артиллерии Славянск, Долину, Краснополье, Мазановку, Большую Камышеваху, Дмитровку, Бражковку, Сулиговку и Вернополье; на Краматорском направлении Татьяновку, Кривую Луку, Озерное, Звановку, Спорное, Ивано-Дарьевку, Верхнекаменское, Веселое и Григорьевку;

Татьяновку, Кривую Луку, Озерное, Звановку, Спорное, Ивано-Дарьевку, Верхнекаменское, Веселое и Григорьевку; на Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Нью-Йорк, Торецк, Юрьевку, Александрополь, Зайцево, Веселую Долину, Опытное, Николаевку Вторую, Майорск, Одрадовку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевку, Белогоровку, Выемку и Раздолевку;

из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Нью-Йорк, Торецк, Юрьевку, Александрополь, Зайцево, Веселую Долину, Опытное, Николаевку Вторую, Майорск, Одрадовку, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевку, Белогоровку, Выемку и Раздолевку; на Авдеевском направлении неподалеку от Авдеевки Опросное, Орловку, Водяное, Тоненькое и Первомайское;

неподалеку от Авдеевки Опросное, Орловку, Водяное, Тоненькое и Первомайское; на Новопавловском направлении из артиллерии разных типов Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку, Парасковеевку, Георгиевку, Никольское, Угледар, Владимировку, Пречистовку, Золотую Ниву, Егоровку, Петровку, Солодкое, Шевченко, Большую Новоселку, Новомайорское;

из артиллерии разных типов Красногоровку, Марьинку, Новомихайловку, Парасковеевку, Георгиевку, Никольское, Угледар, Владимировку, Пречистовку, Золотую Ниву, Егоровку, Петровку, Солодкое, Шевченко, Большую Новоселку, Новомайорское; на Запорожском направлении из артиллерии Новоандреевку, Малые Щербаки, Малую Токмачку, Щербаки, Нестерянку, Новоданиловку, Железнодорожное, Дорожнянку, Красное, Полтавку, Малиновку, Ольговское, Белогорье, Новополь, Времевку, Вольное.

На Южнобугском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Кроме того, обстрелам вражеской артиллерии подверглись Веселый Кут, Таврическое, Любомировка, Александровка, Степная Долина, Благодатное, Луч, Днепровское, Лупарево, Шевченково, Мирное, Новогригоровка, Киселевка, Большое Артаково, Белая Криница, Терновка, Миролюбовка, Любимовка, Петровка, Большая Костромка и Ивановка.

Российские войска продолжают нарушать международное гуманитарное право. Так, в Купянске Харьковской области захватчики незаконно удерживают около 40 человек местных граждан в местном отделении полиции. Из частного сектора Казацкого Херсонской области принудительно выселяют местных жителей. Снова фиксируются случаи размещения вооружения и военной техники во дворах учебных заведений.

Войска противника продолжают нести потери. В Херсонской области, близ Голой Пристани, только за прошедшие сутки потери противника составили около 70 человек, более половины из них убитыми. Вблизи Таврийска уничтожены две самоходные артиллерийские установки "Акация", еще две повреждены, потери живой силы уточняются. Также стало известно, что один из артиллерийских дивизионов противника, действующий на Херсонском направлении, потерял до 60 процентов личного состава и техники и считается небоеспособным. Из-за усложнения логистики в подразделениях врага нехватка топлива и боеприпасов.

Подразделения сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. Удалось успешно отразить атаки россиян у Питомника, Русских Тишков, Григорьевки, Зайцево, Майорска, Николаевки Второй, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Долины и Опросного.

В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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