Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку о ситуации на фронте на утро 7 сентября.

Главное из утренней сводки Генштаба:

1. Противник за вчера нанес по Украине семь ракетных ударов и 25 авиаударов.

2. В Донецкой области были отражены атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Опытное.

3. В Александровке Харьковской области (судя по всему - село в Золочевском районе) российская ЧВК понесла тяжелые потери.

При этом пока ничего не говорится о боевых действиях в Балаклее Харьковской области или по соседству с ней, где ВСУ вчера пошли в наступление.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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