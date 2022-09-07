В соцсетях публикуют видеоролик с кадрами, на которых украинские военные снимают красный флаг, как утверждается, установленный россиянами в Новой Гусаровке вблизи Балаклеи Харьковской области.

Его разместила в Facebook первая отдельная бригада спецназначения имени Ивана Богуна.

"Воины нашего батальона "Дикое поле" сняли красное знамя российской десантуры над селом Новая Гусаровка под Балаклеей", - сказано в сообщении бригады.

Однако села с таким названием там нет. Есть населенный пункт Красная Гусаровка. И, судя по всему, речь идет о ней. Она находится к югу от Балаклеи.

Ранее "Страна" анализировала, что известно о ситуации в Харьковской области, в частности, под Балаклеей.

Между тем война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

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