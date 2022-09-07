По Немышлянскому району Харькова ночью было два прилета. Одна из российских ракет попала в двухэтажное здание, загорелась находившаяся рядом автомойка, пострадали кафе, магазины, автомобили.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов.

По его словам, вторая ракета попала в землю. Предварительно – без пострадавших.

Напомним, вчера враг ударил по центру Харькова, попадание было в жилой многоэтажный дом.

Кроме того, оккупанты ударили ракетами по Индустриальному району Харькова.

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