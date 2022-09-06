Зеленский записал обращение. Фото: president.gov.ua

Днём во вторник, 6 сентября, советник Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал, что Владимир Зеленский в своём вечернем обращении расскажет "отличные новости о контрнаступлении в Харьковской области". Обращение появилось, однако каких-либо новостей о Харьковской области, равно как и о ситуации на других участках фронта, в нем не было.

Основные тезисы монолога президента следующие.

  • Зеленский призвал не фокусировать внимание на отдельных участках фронта, а рассказывать о борьбе на всей ее линии.
  • Сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ход боев на линии фронта.
  • Рассказал об отчете МАГАТЭ, посвященном ситуации на Запорожской АЭС, но оценку предложения создать зону безопасности вокруг АЭС пока давать не стал. Зеленский считает, что МАГАТЭ должно настаивать на демилитаризации станции.
  • Сообщил, что Евросоюз остановил действие упрощенного визового режима с Россией. И призвал дальше двигаться в этом направлении.
  • Рассказал о своем участии в режиме онлайн в экономических мероприятиях в Нью-Йорке, на которых шла речь о создании рабочих мест в Украине.
  • Сообщил о своих разговорах с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, а также премьером Нидерландов Марком Рютте и спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

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