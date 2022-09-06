Днём во вторник, 6 сентября, советник Офиса президента Сергей Лещенко анонсировал, что Владимир Зеленский в своём вечернем обращении расскажет "отличные новости о контрнаступлении в Харьковской области". Обращение появилось, однако каких-либо новостей о Харьковской области, равно как и о ситуации на других участках фронта, в нем не было.

Основные тезисы монолога президента следующие.

Зеленский призвал не фокусировать внимание на отдельных участках фронта, а рассказывать о борьбе на всей ее линии.

Сообщил о заседании ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждали ход боев на линии фронта.

Рассказал об отчете МАГАТЭ, посвященном ситуации на Запорожской АЭС, но оценку предложения создать зону безопасности вокруг АЭС пока давать не стал. Зеленский считает, что МАГАТЭ должно настаивать на демилитаризации станции.

Сообщил, что Евросоюз остановил действие упрощенного визового режима с Россией. И призвал дальше двигаться в этом направлении.

Рассказал о своем участии в режиме онлайн в экономических мероприятиях в Нью-Йорке, на которых шла речь о создании рабочих мест в Украине.

Сообщил о своих разговорах с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, а также премьером Нидерландов Марком Рютте и спикером нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси.

Между тем война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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