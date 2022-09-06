Представительство президента Украины в Крыму рекомендует местным жителям держаться подальше от военных объектов, а лучше уезжать

Украинские власти продолжают говорить о грядущем возвращении Крыма под контроль Украины. Накануне советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал "готовиться к деоккупации", а теперь Представительство президента Украины на полуострове публикует методичку с рекомендациями крымчанам.

В числе прочего там советуют:

  1. Иметь план и сохранять спокойствие;
  2. Уезжать как можно дальше от мест размещения постоянных или мобильных военных объектов РФ;
  3. Не пользоваться эвакуационными маршрутами РФ;
  4. Учитывать возможность пробок на выезде. Территория у Крымского моста является опасной;
  5. На транспорт при эвакуации нужно вешать белую ткань и обозначения - "Люди", "Дети".

Советы крымчанам от Офиса президента

Советы крымчанам от Офиса президента

Советы крымчанам от Офиса президента

Советы крымчанам от Офиса президента

Советы крымчанам от Офиса президента

Также накануне стало известно, что Укрзализныця запускает программу эвакуационных поездов для украинцев, которые хотят выехать из Крыма.

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