Украинские власти продолжают говорить о грядущем возвращении Крыма под контроль Украины. Накануне советник главы ОПУ Михаил Подоляк призвал "готовиться к деоккупации", а теперь Представительство президента Украины на полуострове публикует методичку с рекомендациями крымчанам.

В числе прочего там советуют:

Иметь план и сохранять спокойствие; Уезжать как можно дальше от мест размещения постоянных или мобильных военных объектов РФ; Не пользоваться эвакуационными маршрутами РФ; Учитывать возможность пробок на выезде. Территория у Крымского моста является опасной; На транспорт при эвакуации нужно вешать белую ткань и обозначения - "Люди", "Дети".

Также накануне стало известно, что Укрзализныця запускает программу эвакуационных поездов для украинцев, которые хотят выехать из Крыма.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 194-го дня войны. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки были отбиты атаки РФ под Бахмутом, отражены наступления под Авдеевкой.

Несмотря на интенсивные бои на юге, основными усилиями России в Украине почти наверняка остается собственное наступление на Донбассе. По крайней мере об этом пишет британская разведка.

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