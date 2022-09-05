Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рекомендует жителям Крыма и других временно неподконтрольных Украине территорий уже сейчас начинать готовиться к деоккупации.

Об этом советник Андрея Ермака написал в Twitter.

"Просим жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, следить за объявлениями органов власти относительно соблюдения рекомендаций во время мероприятий по деоккупации. В частности, уже сейчас обустроить укрытие, запастись достаточным количеством воды и зарядить повербанки", - говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, 23 августа, в День государственного флага, президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернет аннексированный Россией Крым "любыми средствами".

Ранее мы писали, что в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ на линии фронта и заявили об успехах на юге и на Донбассе.

Также "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" запускает программу эвакуационных поездов для украинцев, которые хотят выехать из Крыма. Выехавшим обещают сопровождение волонтеров, медицинскую и материальную помощь.