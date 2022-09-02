Чемпион мира по боксу, уроженец Симферополя Александр Усик высказался по Крыму. Боксер заявил, что Крым — украинский и остается украинским.

"Я первый раз говорил, что Крым – это временно оккупированная территория, но она обязательно вернется, как было до 2014 года. Вы хотите спросить меня, на что я вам не буду отвечать. Вы меня провоцируете за это специально. Однажды я сказал. Кажется, я не так много лгал, чтобы мне не верить или верить, а может, и вовсе не лгал. Он наш был, есть и будет", - сказал Усик.

Ранее Усик считал вопрос "Чей Крым?" провокационным и отвечал, что Крым "Божий". Он также добавлял, что после аннексии Крым стало неудобно посещать, но боксер продолжал поддерживать отношения с друзьями, которые там живут.

В 2020 году Усик даже снялся в православном фильме украинских и российских монахов, где вместе с еще одним титулованным украинским боксером Василием Ломаченко говорил, что, несмотря на конфликт нужно продолжать отношения с родными и друзьями в России. Именно после этого в адрес спортсменов понеслись проклятия "патриотов", а через несколько дней их поместили на сайт "Миротворец".

Так было до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, когда изначально Усик еще обращался к россиянам и Путину и просил "остановить эту войну", а затем записал другое обращение о том, что мы "на своей православной украинской земле" и выразил намерение сражаться за свободу.

В ночь на 21 августа Усик в образе казака отстоял свои пояса в бое с Джошуа и посвятил победу ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 191-й день. "Страна" следит за происходящим 2 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 190-го дня войны. Главные события разворачивались в Запорожской области. Энергодар с утра был под обстрелом, несмотря на это миссия МАГАТЭ прибыла в город и осмотрела ЗАЭС. Пять экспертов организации останутся на станции до 3 сентября, чтобы завершить инспекцию. В Генштабе вчера заявили, что Путин дал приказ взять Донецкую область к 15 сентября. А в ВСУ, комментируя ход контрнаступления, сообщили, что "продолжают работу на южных участках фронта".

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