Украинский чемпион Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Бой проходил в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

"Страна" веле текстовую онлайн-трансляцию боя.

В своей финальной речи Усик высказался касательно возможного боя с Тайсоном Фьюри.

"Он не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри или не буду боксировать совсем".

"Только Бог знает, стану я чемпионом или нет. Слава Богу за все", - такими словами Усик закончил свою речь.

А Джошуа надел на себя флаг Украины и наговорил всяких комплиментов Усику в своей длинной речи после боя.

А Усик поблагодарил Бога и ВСУ.

"Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Поблагодарить Бога за помощь, он мне ее много дал.

Мой Бог - Иисус Христос.

I thank you Saudia. Inshalla", - заявил Усик.

"Я посвящаю победу Украине, ВСУ, всем кто защищает страну", - добавил украинский чемпион.

"Это уже история. Его будут смотреть много поколений. Особенно раунд, где меня пытались сильно бить, но слава Богу я выстоял и переломил цель в свою сторону", - сказал Усик про бой с Джошуа.