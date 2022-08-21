Усик отстоял свои пояса в бое с Джошуа и посвятил победу ВСУ. Видео
Украинский чемпион Александр Усик защитил свои пояса WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе в реванше с британцем Энтони Джошуа.
Бой проходил в городе Джидда, Саудовская Аравия.
Также украинец завоевал пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.
"Страна" веле текстовую онлайн-трансляцию боя.
В своей финальной речи Усик высказался касательно возможного боя с Тайсоном Фьюри.
"Он не ушел на пенсию, он хочет боксировать. Я буду боксировать либо с Тайсоном Фьюри или не буду боксировать совсем".
"Только Бог знает, стану я чемпионом или нет. Слава Богу за все", - такими словами Усик закончил свою речь.
А Джошуа надел на себя флаг Украины и наговорил всяких комплиментов Усику в своей длинной речи после боя.
А Усик поблагодарил Бога и ВСУ.
"Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Поблагодарить Бога за помощь, он мне ее много дал.
Мой Бог - Иисус Христос.
I thank you Saudia. Inshalla", - заявил Усик.
"Я посвящаю победу Украине, ВСУ, всем кто защищает страну", - добавил украинский чемпион.
"Это уже история. Его будут смотреть много поколений. Особенно раунд, где меня пытались сильно бить, но слава Богу я выстоял и переломил цель в свою сторону", - сказал Усик про бой с Джошуа.