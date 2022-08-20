Сегодня ночью с 20 на 21 августа украинский чемпион, обладатель поясов WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Бой проходит в городе Джидда, Саудовская Аравия, и по украинскому времени начнется ориентировочно в 11 вечера.

Поединок должны транслировать бесплатно на YouTube, Megogo, телеканалах "Суспильне" и "2+2", для этого Усик специально выкупил трансляцию.

На кону не только титулы по версиям WBA Super, IBF и WBO, отобранные Усиком у Джошуа в сентябре прошлого года, но ещё и пояс по версии журнала The Ring, которым ранее владел чемпион WBC британец Тайсон Фьюри.

"Страна" ведет текстовую онлайн-трансляцию боя.

22:50 В поединке, который предшествует нашему бою, начался только третий раунд. Так что в 11 бой Усика точно не начнется.

22:40 Экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко прибыл поддержать своего друга и кума.

22:14 Усик прибыл на арену, где сегодня ночью состоится его бой с Джошуа. Украинский боксер в том же стиле, что был и ранее - вышиванка, оселедец и казацкие усы.

Как посмотреть его бой - мы детально рассказывали здесь.

22:00 Сравнительная таблица достижений Усика и Джошуа.

21:45 Немного истории. В первом бое 26 сентября 2021 года в Лондоне Усик победил Джошуа единогласным судейским решением, хотя был очень близок к тому, чтобы нокаутировать уставшего оппонента в последнем раунде.

В контракте боя была прописана опция реванша, и британец ее активировал.

В преддверии реванша Джошуа сменил тренера. Он отказался от услуг Роба Маккрэкена, с которым очень давно работал, и начал сотрудничество с опытным американо-мексиканским наставником Робертом Гарсией.