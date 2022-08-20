Сегодня украинцы смогут бесплатно посмотреть "бой года" - боксерский поединок между украинским боксером Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

Это стало возможным благодаря тому, что права на трансляцию выкупил сам Усик, а потом, чтобы страна могла бесплатно посмотреть это шоу, передал их нескольким трансляторам.

В результате поединок покажут на MEGOGO, телеканале "2+2", на платформе "Киевстар ТВ", а также на каналах "Суспильного".

Кроме того, бой можно посмотреть на Ютуб-канале самого Усика.

Поединок начнется в диапазоне между полночью и часом ночи.

Ранее мы писали, как чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вышел пресс-конференцию перед реваншем с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа в образе казака и спел "Червону калину". Он вышел в традиционном украинском костюме, в жупане и вышиванке, с характерным чубом на выбритой голове.

Позже боксер рассказал, почему пришел с оселедцем на пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и спел "Червону калину".

Напомним, первый бой двух олимпийских чемпионов минувшей осенью закончился единогласной победой Усика по итогам 12 раундов. Этот поединок был признан главным событием 2021 года в мировом боксе.