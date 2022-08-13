Победитель матча-реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) получит вакантный титул The Ring, который стал таковым после ухода из бокса чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает в Twitter британский журналист Майкл Бенсон.

"В матче-реванше между Александром Усиком и Энтони Джошуа в следующую субботу на кону будет стоять вакантный титул журнала Ring в супертяжелом весе после ухода из бокса Тайсона Фьюри", - написал журналист.

Титул чемпиона в сверхтяжелом весе по версии журнала The Ring ранее принадлежал Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 КО), но боксер освободил его, завершив карьеру.

34-летний Фьюри дважды завоевал титул The Ring, а также дважды был признан боксером года: в 2015-м и 2020 годах.

По правилам журнала The Ring, его пояс можно получить, победив действующего чемпиона. В случае, когда титул становится вакантным, его разыгрывают первым и вторым номером рейтинга журнала. В данном случае лидерами рейтингами являются Усик и Джошуа.

Долгожданный матч-реванш между украинцем и британцем состоится уже через неделю, 20 августа, в Саудовской Аравии.

Напомним, в марте чемпион мира украинский боксер Александр Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что "для нас очень важно, чтобы он победил и еще раз сказал всему миру, что он всегда будет против войны, и что он за мир".

Ранее мы писали, что первый бой двух олимпийских чемпионов минувшей осенью закончился единогласной победой Александра Усика по итогам 12 раундов. Этот поединок был признан главным событием 2021 года в мировом боксе.