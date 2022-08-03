Украинцы смогут посмотреть поединок украинского чемпиона и обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика и британца Энтони Джошуа бесплатно.

Об этом сообщил промоутер Александр Красюк.

Бесплатная трансляция стала возможной после того, как Александр Усик выкупил трансляцию своего реванша с Энтони Джошуа.

Бой-реванш за пояса в супертяжелом весе пройдет в субботу, 20 августа. Видео можно будет посмотреть на YouTube, Megogo и канале "Суспильне".

Напомним, первый бой двух олимпийских чемпионов минувшей осенью закончился единогласной победой Усика по итогам 12 раундов. Этот поединок был признан главным событием прошлого года в мировом боксе. Украинец в великолепном поединке одержал безоговорочную победу в 12 раундах и все три судьи отдали ему победу.

Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Также мы сообщали, что украинцы назвали победу Усика главным достижением страны в 2021 году.

В марте Александр Усик уехал из Украины и начал подготовку к бою против Энтони Джошуа. Ранее мы писал, что он сказал о будущем реванше с британцем.