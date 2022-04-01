Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина, которая сейчас вместе с мужем и сыновьями находится в Праге, где спортсмен готовится к реваншу с Энтони Джошуа, показала их дом в Ворзеле (Киевская область), который ранее, как она писала, заняли российские военные.

Соответствующие фотографии Екатерина Усик опубликовала на своей странице в Инстаграм.

"Русский мир!!! Заехал и ко мне!!! Твари!!! Просто все испортили, наср@ли, как всегда!!!", – говорится в подписи к снимку.

На другом фото видны следы застолья.

"Какие они тупые! Нищие! Г@вно!", – написала Усик.

Теперь, видимо, российские военные оттуда ушли. Как и со всей Киевской области.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об освобождении от оккупантов ряда населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. В частности, речь идет о таких населенных пунктах: Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка.

Напомним, война в Украине продолжается уже 37-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги вчерашнего дня. РФ продолжила частичный отвод войск от Киева и одновременно усиление группы войск на Донбассе, где их наступление продолжается. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что войск РФ под Киевом остается ровно столько, чтобы удерживать занятые рубежи в Буче и Гостомеле.

Кроме того, "Страна" анализировала, что означает активность Рамзана Кадырова по Украине и почему он критикует Кремль за переговоры.

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О последних событиях на фронте, ситуации под Киевом и на Донбассе в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.