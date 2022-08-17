Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик вышел пресс-конференцию перед реваншем с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа в образе казака и спел "Червону калину".

Он вышел в традиционном украинском костюме, в жупане и вышиванке, с характерным чубом на выбритой голове.

А после битвы взглядов с Джошуа он развернулся к прессе и спел украинскую народную песню "Ой у лузі червона калина", которая стала одним из символов украинского противостояния вторжению РФ. Его активно поддержали люди в зале.

Это не впервые Усик удивляет зрителей в преддверии поединка с Джошуа.

Ранее он продемонстрировал скорость реакции своей левой руки, подбросив в воздух четыре монеты и поймав их поочередно.

Напомним, что победитель матча-реванша между Усиком и Джошуа получит вакантный чемпионский пояс Тайсона Фьюри. Титул чемпиона в сверхтяжелом весе по версии журнала The Ring ранее принадлежал Тайсону Фьюри (32-0-1, 23 КО), но боксер освободил его, завершив карьеру.

Долгожданный матч-реванш между украинцем и британцем состоится уже через несколько дней, 20 августа, в Саудовской Аравии.

Александр Усик и Энтони Джошуа сразятся за звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Первый бой двух олимпийских чемпионов минувшей осенью закончился единогласной победой Усика по итогам 12 раундов. Этот поединок был признан главным событием 2021 года в мировом боксе.