16-летняя украинка Диана Петренко из Черкасс во время награждения на турнире по боксу в Венгрии на пьедестале подняла флаг "Азова"

Видео опубликовал командир 2-го батальона "Азов" Дмитрий Кухарчук в Telegram.

"Диана - воспитанница тренера Сергея Золотаренко в нашем клубе AmbrosCrossFight и моя воспитанница в НацКорпусе", - сообщил Кухарчук.

Когда Петренко развернула флаг, одна из представителей организаторов турнира или федерации подошла к украинке с замечанием, что видно на видео. Спортсменка сначала проигнорировала требование, а затем свернула флаг.

Диана Петренко заняла на соревнованиях второе место.

Скриншот: Telegram/Той самий Кухарчук

Война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.