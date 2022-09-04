В связи с участившимися взрывами в Крыму, "Укрзализныця" запускает программу эвакуационных поездов из Крыма под общим слоганом "Хлопки в Крыму? Спасай семью!". Выехавшим обещают сопровождение волонтеров, медицинскую и материальную помощь.

Об этом сообщил глава компании Александр Камышин у себя в телеграм-канале.

Посадка для граждан Украины из Крыма будет возможна:

Из Запорожья

в Киев в 18:58

во Львов в 10:15*, 15:30, 19:08,

в Ивано-Франковск в 21:34

в Ужгород в 15:03

Из Кривого Рога:

в Киев в 20:25

во Львов в 15:35*

Из Одессы:

в Киев в 21:01

в Рахов в 14:54

в Ужгород в 15:54

во Львов в 20:45

* - бесплатный эвакуационный рейс.

Как писала "Страна", 28 августа в Крыму целый день гремели взрывы. Россияне говорят, что сбили беспилотник.

В Офисе президента назвали утренние взрывы в Крыму 16 августа "демилитаризацией в действии".

По данным СМИ, Украина использует концепцию сопротивления, разработанную США после войны в Южной Осетии 2008 года.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".