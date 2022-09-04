Укрзализныця запускает программу эвакуационных поездов для украинцев, которые хотят выехать из Крыма
В связи с участившимися взрывами в Крыму, "Укрзализныця" запускает программу эвакуационных поездов из Крыма под общим слоганом "Хлопки в Крыму? Спасай семью!". Выехавшим обещают сопровождение волонтеров, медицинскую и материальную помощь.
Об этом сообщил глава компании Александр Камышин у себя в телеграм-канале.
Посадка для граждан Украины из Крыма будет возможна:
Из Запорожья
в Киев в 18:58
во Львов в 10:15*, 15:30, 19:08,
в Ивано-Франковск в 21:34
в Ужгород в 15:03
Из Кривого Рога:
в Киев в 20:25
во Львов в 15:35*
Из Одессы:
в Киев в 21:01
в Рахов в 14:54
в Ужгород в 15:54
во Львов в 20:45
* - бесплатный эвакуационный рейс.
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