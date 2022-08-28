В сети сообщают о взрывах на мысе Фиолент под Севастополем в аннексированном Крыму. В последние дни там регулярно работала российская противовоздушная оборона (ПВО).

Позже назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы около Севастополя - это работа ПВО по беспилотнику, который сбили над морем.

"По предварительным данным сбили БПЛА над морем в районе Мыса Херсонес", - написал он.

Помимо этого, в местных пабликах пишут, что возле Алупки в Крыму прозвучал взрыв. В лесу поднимается обильный дым.

К вечеру также появились видео работы ПВО над Севастополем.

Ранее мы писали, что россияне продолжают перебрасывать военную техник в Крым. Состав заметили на железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России.

Также "Страна" сообщала, что Россия ввезла через Босфор в Черное море зенитно-ракетный комплекс С-300. Предполагается, что комплекс С-300 будет использован для усиления защиты Крыма.

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.