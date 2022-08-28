Россия ввезла через Босфор в Черное море зенитно-ракетный комплекс С-300.

Об этом пишет издание NavalNews, которое специализируется на новостях военно-морской отрасли.

В двадцатых числах августа через пролив прошел российский грузовой корабль Sparta II. Пунктом назначения был Новороссийск.

Предполагается, что корабль загрузился в Сирии, где на причале собрали батарею противовоздушной обороны С-300.

27 августа судно вошло в Новороссийск.

Предполагается, что комплекс С-300 будет использован для усиления защиты Крыма.

Ранее разведка Британии сообщала, что Россия стала чаще использовать ЗРК для атак по наземным целям в Украине из-за острой нехватки специализированных ракет для наземных атак. По данным разведки, "Россия почти наверняка развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, вблизи Украины с самого начала вторжения".

Напомним, война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.