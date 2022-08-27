В Крым россияне продолжают перебрасывать военную технику.

Видео публикует Крым.Реалии (проект Радио "Свобода").

Состав заметили на железнодорожной станции Тамань, которая расположена у въезда на Керченский мост со стороны России.

На железнодорожных платформах можно увидеть инженерно-саперные машины, артиллерийские орудия – 152-мм дивизионная самоходная гаубица 2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО – M1990 "Farm") и 122-мм полковая самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика".

Кроме этого, есть танки Т-72 и Т-80, боевые машины пехоты, грузовые автомобили – в том числе на базе ракетных тягачей. В составе воинского эшелона - крытые вагоны и цистерны с топливом.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.