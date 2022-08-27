Компания "Укрзализныця" возобновила курсирование эвакуационных поездов из Донецкой области, приостановленное после обстрела станции Чаплино.

Об этом говорится в Telegram-канале "Укрзализныци".

"После однодневной паузы в результате чаплинской трагедии и необходимых восстановительных работ", - пояснили причину остановки движения в компании.

В "УЗ" добавили, что за 26 августа проводники в сопровождении медиков вывезли в безопасные регионы 492 человека.

Напомним, в Чаплино завершилась спасательная операция. Число погибших в результате удара по ж/д станции возросло до 25 человек.

Также мы писали, что в Минобороны России подтвердили удар по Чаплино в Днепропетровской области и заявили, что "в результате прямого попадания ракеты "Искандер" по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники".

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