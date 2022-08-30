Украинские власти разрабатывают и готовят маршруты эвакуации для жителей временно оккупированного Крыма, которые хотят покинуть остров на время его активного освобождения.

Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк во вторник, 30 августа.

"Понятно, что для Украины жизнь граждан - безусловный приоритет. Поэтому мы уже разрабатываем эвакуационные маршруты для жителей оккупированного Крыма, желающих покинуть полуостров на время активной деоккупации. Пока же просим всех держаться подальше от военных объектов и проверить укрытие", - написал Подоляк.

Напомним, сегодня Подоляк сделал заявление, что Россия умышленно обстреливает коридоры для прохода миссии МАГАТЭ, чтобы предложить проход через подконтрольные РФ территории - Крым и ОРДЛО.

А в Крыму сегодня хакеры взломали местное "Радио Крым" и включили в эфире гимн Украины. Факт взлома подтвердили на самой радиостанции.

Также, на прошлой неделе, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил спрашивать у россиян на въезде в ЕС, чей Крым, и не пускать в случае отрицания его оккупации.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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