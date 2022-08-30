Во вторник, 30 августа, интернет-вещание "Радио Крым" взломали, а в эфире включили гимн Украины.

Факт взлома подтвердили на самой радиостанции.

Главред "Радио Крым" заявил в комментарии РИА "Новости", что специалисты работают над восстановлением вещания.

Напомним, что в конце июля эфир украинского радио взломали и сообщили о нахождении Владимира Зеленского в реанимации. На Банковой это опровергли.

А в мае хакеры взломали сайт крупного российского новостного издания и разместили там антивоенные статьи.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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