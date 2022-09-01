Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что "скептически относится" к возможности Украины вернуть Донбасс или Крым.

"Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сказал он в интервью агентству Anadolu.

По мнению де Ривьера, прекращения огня в ближайшее время не будет.

Как писала "Страна", Украина разрабатывает и готовит маршруты эвакуации жителей Крыма к моменту начала его деоккупации.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать о них ВСУ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.