Постпред Франции при ООН заявил, что скептически относится к возможности Украины вернуть Донбасс или Крым
Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер заявил, что "скептически относится" к возможности Украины вернуть Донбасс или Крым.
"Я немного скептически отношусь к тому, что Украина сможет вернуть утраченные территории. Я был бы удивлен, если бы Украина смогла выгнать русских из Донбасса или выгнать их из Крыма", - сказал он в интервью агентству Anadolu.
По мнению де Ривьера, прекращения огня в ближайшее время не будет.
Как писала "Страна", Украина разрабатывает и готовит маршруты эвакуации жителей Крыма к моменту начала его деоккупации.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Крыма держаться подальше от военных объектов и сообщать о них ВСУ.
Тем временем война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.