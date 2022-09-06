Для организации встречи президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина "нужно построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены".

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне. Но об этом речи не идет", - сказал Песков.

Напомним, 4 сентября Песков заявлял, что Россия готова вести переговоры с Зеленским лишь о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения "спецоперации".

После чего советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возразил Пескову и сказал, что переговоры могут быть только на условиях Украины.

Война в Украине продолжается уже 195-й день. "Страна" следит за происходящим 6 сентября в обновляемом материале.