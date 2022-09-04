Только на условиях Украины. У Зеленского ответили Пескову о возможности переговоров с Россией
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о переговорах с Украиной. Песков заявил, что они должны проходить на условиях России.
Реакция Подоляка опубликована в его Twitter.
Советник Андрея Ермака возразил Пескову и сказал, что переговоры могут быть только на условиях Украины.
"Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов", - написал Подоляк.
Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил условия РФ для прекращения войны в Украине. Они включают в себя признание российского статуса Крыма и "независимости" Донбасса, нейтралитет Украины, а также "демилитаризацию" и т.н."денацификацию".
Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.
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