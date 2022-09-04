Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о переговорах с Украиной. Песков заявил, что они должны проходить на условиях России.

Реакция Подоляка опубликована в его Twitter.

Советник Андрея Ермака возразил Пескову и сказал, что переговоры могут быть только на условиях Украины.

"Переговоры возможны, но только на условиях Украины: после возвращения территорий и ликвидации криминальных анклавов", - написал Подоляк.

Ранее мы писали, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил условия РФ для прекращения войны в Украине. Они включают в себя признание российского статуса Крыма и "независимости" Донбасса, нейтралитет Украины, а также "демилитаризацию" и т.н."денацификацию".

Война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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