Москва и Киев были близки к заключению мирного договора в апреле 2022 года. Об этом говорится в статье бывшей советницы Трампа Фионы Хилл и политолога Анджелы Стент в статье для журнала Foreign Affairs.

"По словам нескольких бывших высокопоставленных американских чиновников, с которыми мы беседовали, в апреле 2022 года российские и украинские участники переговоров, по-видимому, предварительно согласовали контуры временного урегулирования: Россия уйдет на свою позицию 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и весь Крым, а взамен Украина пообещает не добиваться членства в НАТО и получит гарантии безопасности от ряда стран", - говорится в материале.

Но далее констатируется, что в июле Россия уже заявила, что такой компромисс больше невозможен. И проводится мысль, что для Москвы на самом деле важны не переговоры, а капитуляция Украины, потому что "Путин уверен, что сможет победить".

Напомним, 29 марта Украина и Россия провели в Турции переговоры по будущему мирному соглашению, где Украина соглашалась на нейтральный статус при вынесении за скобки вопросов Крыма и "ЛДНР" и выводе российских войск с остальных захваченных после 23 февраля территорий.

Окончательно этот документ должны были утвердить на встрече Путина и Зеленского. Причем Украина не стала отказываться от переговоров с Россией даже после вскрывшихся фактов убийств мирных жителей в Буче в начале апреля. 5 апреля президент Украины заявил, что переговоры с РФ нужно продолжать и готовить встречу с Путиным тоже.

Однако позже позиция президента Украины ужесточились, и он (а также другие представители украинской власти) с тех пор заявляет, что до момента деоккупации украинской территории никакие переговоры с Москвой невозможны в принципе.

В политических кругах популярна версия, что такое изменение позиции произошло после 9 апреля, когда в Киев неожиданно приехал премьер Британии Борис Джонсон, который якобы и убедил Зеленского не идти на компромиссы с Путиным и добиться поражения России в войне (отметим, что официально украинская сторона эту версию не подтверждает и в общем опровергает).

В Москве же после изменения позиции Киева по переговорам обвинили Британию и США в том, что они сорвали движение к мирному соглашению с Украиной. При этом дали понять, что в случае возвращения к переговорам ее условия будут более жёсткими и на линию 24 февраля Россия возвращаться она уже не согласится.