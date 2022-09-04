Россия готова вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, как будут выполняться условия Москвы для прекращения "специальной военной операции", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос, о чем России говорить с Зеленским, который заявляет, что никаких переговоров с Москвой вести не будет.

"О том, как будут выполняться наши условия", - ответил Песков.

При этом он сказал, что условия российской стороны остаются прежними (а именно признание российского статуса Крыма и "независимости" Донбасса, нейтралитет Украины, а также "демилитаризация" и т.н."денацификация").

Напомним, 29 марта Украина и Россия провели в Турции переговоры по будущему мирному соглашению, где Украина соглашалась на нейтральный статус при вынесении за скобки вопросов Крыма и "ЛДНР" и выводе российских войск с остальных захваченных после 23 февраля территорий. Окончательно этот документ должны были утвердить на встрече Путина и Зеленского. Причем Украина не стала отказываться от переговоров с Россией даже после вскрывшихся фактов убийств мирных жителей в Буче в начале апреля.

По данным Foreign Affairs, в апреле 2022 года Москва и Киев были близки к заключению мирного договора, так как 5 апреля президент Украины заявил, что переговоры с РФ нужно продолжать и готовить встречу с Путиным тоже.

Однако позже позиция президента Украины ужесточились, и он (а также другие представители украинской власти) с тех пор заявляет, что до момента деоккупации украинской территории никакие переговоры с Москвой невозможны в принципе.

В политических кругах популярна версия, что такое изменение позиции произошло после 9 апреля, когда в Киев неожиданно приехал премьер Британии Борис Джонсон, который якобы и убедил Зеленского не идти на компромиссы с Путиным и добиться поражения России в войне (отметим, что официально украинская сторона эту версию не подтверждает и в общем опровергает).

В Москве же после изменения позиции Киева по переговорам обвинили Британию и США в том, что они сорвали движение к мирному соглашению с Украиной. При этом дали понять, что в случае возвращения к переговорам ее условия будут более жёсткими и на линию 24 февраля Россия возвращаться она уже не согласится.

Тем временем война в Украине продолжается уже 193-й день. "Страна" следит за происходящим 4 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 192-го дня войны. На Донбассе противник за минувшие сутки атаковал по ряду направлений в Донецкой области: Бахмутское, Соледар, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка, Времьевка. Все эти штурмы отбиты. В Запорожской области снова растет напряжение в Энергодаре. В Херсонской области отбито наступление противника на Высокополье и Потемкино.

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