С территорий вокруг Запорожской АЭС могут объявить обязательную эвакуацию, поскольку ситуация на станции становится более напряженной.

Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирины Верещук в эфире телемарафона.

Верещук отметила, что если решение об обязательной эвакуации с территории вокруг ЗАЭС будет принято, то она безусловно состоится.

"Мы ждем решения ОВА, у них есть специальные комиссии. Это касается отдельных районов Харьковской и Запорожской областей. Что касается ЗАЭС - если решение будет принято, то эвакуация будет", - отметила она.

Ранее Ирина Верещук заявила, что Украина требует от России предоставить гуманитарный коридор для эвакуации людей из района Запорожской АЭС. По ее словам, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры, однако Украина не прекратит попыток помочь людям покинуть опасный район.

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