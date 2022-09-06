Украина требует от России предоставить гуманитарный коридор для эвакуации людей из района Запорожской АЭС.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

"Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!" – заявила Верещук.

По ее словам, Россия официально отказывается предоставлять такие коридоры, однако Украина не прекратит попыток помочь людям покинуть опасный район.

Накануне стало известно, что из-за отказа оборудования Украина больше не контролирует уровень радиации на Запорожской АЭС.

Также СМИ показали видео, как российская артиллерия стреляет с территории ЗАЭС.

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