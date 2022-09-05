Если бы на Запорожской АЭС произошла авария 4 сентября, то радиоактивное загрязнение коснулось юга Украины, Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Фейсбуке.

"Результат моделирования условного выброса на ЗАЭС с началом в 17:33 (Киев) 04.09.2022 и с продолжительностью 15 часов показывает, что воздушные массы 4 сентября могут транспортировать выбросы ЗАЭС на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей по всей территории временно оккупированного Крыма. Пройдя над Черным морем, воздушные массы начнут перемещаться на запад на территорию Турции, Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии", - говорится в записи.

В Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму выбросы прошли бы довольно узкой полосой, сообщают исследователи Гидрометцентра.

В настоящее время повышения радиационного фона на этих территориях не зарегистрированы.

Ранее в "Энергоатоме" заявили, что Украина утратила контроль за уровнем радиации на Запорожской АЭС. В "Энергоатоме рассказали, что сегодня утром в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Украины перестали приходить данные с датчиков измерения фона на захваченной АЭС.

А в середине августа "Энергоатом" сообщал, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.