Ровно месяц назад, 1 августа, стартовала обязательная эвакуация из Донецкой области. "Страна" узнала, сколько жителей удалось вывезти за это время.

Вице-премьер Ирина Верещук в комментарии "Стране" сообщила, что всего за месяц из Донецкой области удалось эвакуировать 15711 человек.

"Из них 3118 детей, 961 маломобильных", - уточнила Верещук.

Переселенцев из Донецкой области расселяют по разным регионам Украины. В основном, в Кировоградской, Днепропетровской, Львовской областях, отмечает Верещук.

"Те регионы, которые принимали многие тысячи ВПЛ, справляются лучше, например, в Запорожье, Полтаве или Закарпатье уже все отработано. А есть регионы, где тяжело человеку найти информацию, какие есть возможности для расселения, как быстро и где получить помощь и т.д. С ними работаем", - добавила вице-премьер.

Однако в целом она позитивно оценивает опыт обязательной эвакуации.

"В целом ситуация сейчас улучшилась, потому что идет плановая эвакуация, в которой задействованы как центральные, так и местные власти, есть уже целые кластеры волонтерских организаций, которые помогают, международные организации, у которых есть своя сеть в регионах", - отметила Ирина Верещук.

Напомним, сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин отдал приказ захватить Донецкую область к 15 сентября.

Ранее мы также рассказывали, что Украина разрабатывает и готовит маршруты эвакуации жителей Крыма к моменту начала его деоккупации.

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