ВСУ успешно обороняют рубежи от российских захватчиков. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 сентября. Сообщается, что украинские войска отбили атаки россиян под Харьковом и в Донецкой области.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. В Харьковской и Донецкой областях ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дубравное, Григорьевка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
  2. За сегодняшний день россияне нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков.
  3. Авиация ВСУ за текущие сутки совершила более 12 ударов.
  4. О взятии Балаклеи Харьковской области, видео из которой появилось в сети, и населенных пунктов вокруг нее Генштаб не сообщает.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 8 сентября 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 8 сентября 2022 года

Ранее мы писали, что Генштаб оценил угрозу вторжения в Украину белорусских войск на фоне старта в Беларуси новых военных учений. По мнению командования, готовности участия Беларуси в российской войне против Украины по состоянию на сегодня не наблюдается.

Война в Украине продолжается уже 197-й день. "Страна" следит за происходящим, сегодня, 8 сентября в обновляемом материале. Все главные новости дня мы собрали в одной ленте 

Ранее мы подводили итоги 196-го дня войны. В Харьковской области украинские войска пошли на прорыв под Балаклеей. Также ВСУ наступают на Купянск, обойдя Балаклею с севера. 

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области. Вчера военные 128-й бригады подняли украинский флаг в поселке Нововознесенское под Высокопольем. Продвижение на Херсонском направлении идет медленно из-за значительного преимущества армии РФ в технике. людях и артиллерии. ВСУ находятся под непрекращающимся огнем.

На Донбассе главная цель российской армии сейчас - наступление на Бахмут. Об этом сообщают в британской разведке.

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