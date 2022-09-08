Украинская армия отбила атаки россиян под Харьковом и в Донецкой области. Вечерняя сводка Генштаба 8 сентября
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 8 сентября. Сообщается, что украинские войска отбили атаки россиян под Харьковом и в Донецкой области.
Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.
Главное из заявлений командования:
- В Харьковской и Донецкой областях ВСУ отбили атаки в районах населенных пунктов Константиновка, Долгенькое, Дубравное, Григорьевка, Соледар, Первомайское, Невельское, Марьинка и Каменка.
- За сегодняшний день россияне нанесли 4 ракетных удара по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Березнеговатое и Харьков.
- Авиация ВСУ за текущие сутки совершила более 12 ударов.
- О взятии Балаклеи Харьковской области, видео из которой появилось в сети, и населенных пунктов вокруг нее Генштаб не сообщает.
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