Министерство обороны США привело список, что войдет в новый пакет помощи для Украины, одобренный президентом Джо Байденом.

Перечень приведен на сайте ведомства.

Как заявили в Пентагоне, помощь в области безопасности на сумму до 675 миллионов долларов призвана удовлетворить критически важные потребности Украины в области обороны. Она включает:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;

четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;

дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

1,5 млн патронов к стрелковому оружию;

более 5000 противотанковых систем;

1000 155-мм снарядов для систем дистанционного минирования RAAM;

гранатометы и стрелковое оружие;

50 бронированных медицинских автомобилей;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Этот пакет является двадцатым, выделенным из запасов Минобороны администрацией Байдена для Украины с августа 2021 года.

Кроме того, Пентагон сообщил, что Государственный департамент уведомил Конгресс о намерении ведомства предоставить 2 миллиарда долларов в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: 1 миллиард долларов для укрепления безопасности Украины и 1 миллиард долларов для 18 региональных соседей Украины.

В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 15,2 млрд долларов помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 17,2 млрд долларов США в качестве помощи в обеспечении безопасности и более 14,5 млрд долларов США с начала вторжения России 24 февраля.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами", - заверили в Пентагоне.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.

Мы также приводили информацию издания Washington Post о том, что Пентагон наращивает поставки оружия в Украину морем.