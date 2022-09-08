ВСУ получат ракеты HARM. Фото: Википедия

Министерство обороны США привело список, что войдет в новый пакет помощи для Украины, одобренный президентом Джо Байденом.

Перечень приведен на сайте ведомства.

Как заявили в Пентагоне, помощь в области безопасности на сумму до 675 миллионов долларов призвана удовлетворить критически важные потребности Украины в области обороны. Она включает:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS;
  • четыре 105-мм гаубицы и 36 000 105-мм артиллерийских снарядов;
  • дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;
  • 100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;
  • 1,5 млн патронов к стрелковому оружию;
  • более 5000 противотанковых систем;
  • 1000 155-мм снарядов для систем дистанционного минирования RAAM;
  • гранатометы и стрелковое оружие;
  • 50 бронированных медицинских автомобилей;
  • приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

Этот пакет является двадцатым, выделенным из запасов Минобороны администрацией Байдена для Украины с августа 2021 года.

Кроме того, Пентагон сообщил, что Государственный департамент уведомил Конгресс о намерении ведомства предоставить 2 миллиарда долларов в виде долгосрочных инвестиций в иностранное военное финансирование: 1 миллиард долларов для укрепления безопасности Украины и 1 миллиард долларов для 18 региональных соседей Украины.

В общей сложности с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около 15,2 млрд долларов помощи в области безопасности. С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 17,2 млрд долларов США в качестве помощи в обеспечении безопасности и более 14,5 млрд долларов США с начала вторжения России 24 февраля.

"Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами", - заверили в Пентагоне.

Скриншот с сайта Пентагона

Ранее "Страна" сообщала, что Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму $675 млн.

Мы также приводили информацию издания Washington Post о том, что Пентагон наращивает поставки оружия в Украину морем.

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