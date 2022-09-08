Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и проинформировал его о последней помощи США в сфере безопасности.

Об этом пишет CNN.

В заявлении высокопоставленный американский дипломат сказал, что проинформировал Зеленского о последнем транше помощи США в области безопасности, отметив, что "президент Байден ясно дал понять, что мы будем поддерживать народ Украины столько, сколько потребуется".

"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается и останется столицей суверенной, независимой Украины", - сказал он.

Блинкен также объявил, что администрация проинформировала Конгресс США о своем "намерении выделить еще 2,2 миллиарда долларов в качестве долгосрочных инвестиций в рамках иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей"

"Соединенные Штаты оказывают помощь в обеспечении безопасности вместе с нашими союзниками и партнерами из более чем 50 стран, чтобы поддержать оборону Украины. Возможности, которые мы предоставляем, тщательно откалиброваны, чтобы максимально изменить ситуацию на поле боя", - сказал он.

Напомним, сегодня мы писали, что Блинкен в Киеве посетил "Охматдет" и встретился там с псом-сапером Патроном.

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