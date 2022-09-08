Госсекретарь США Энтони Блинкен побывал в "Охматдете" в Киеве. Он посетил детей, пострадавших в результате боевых действий. В больнице он побывал в рамках визита в Украину в четверг, 8 сентября.

Об этом пишут "Факты".

Блинкен пообщался с детьми, которые пострадали в результате боевых действий в Украине.

Кроме того, Блинкен там встретился с псом-сапером Патроном, который недавно стал популярным в социальных сетях, а после появился на почтовой марке "Укрпочты". Госсекретарь США принес собаке корм и взял на руки.

Напомним, Блинкен в Киеве объявит о выделении $2 млрд на военное финансирование Украины и еще 18 стран.

Мы также писали, что Патрон стал настоящей знаменитостью. В соцсетях все чаще появляются тематические вещи с маленьким псом - от чашек до футболок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский наградил служебного пса Патрона, который участвует в разминировании, наградой "За верную службу".

Кроме того, знаменитый пес Патрон стал "лицом" мобильного приложения от ГосЧС. Приложение называется "Разминирование Украины" и позволяет сообщить о взрывоопасных предметах, которые надо обезвредить.