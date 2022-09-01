"Укрпочта" запустила в продажу новую почтовую марку "Пес Патрон". На ее торжественном представлении в Ирпенской школе присутствовали президент Владимир Зеленский и сам четырехлапый сотрудник ГосЧС.

Об этом рассказал глава "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Он сообщил, что сразу после запуска марки на сайт "Укрпочты" стали заходить по тысяче пользователей в минуту, чтобы купить ее в онлайн. Также марки будут доступны в отделениях государственной почты.

С самого утра на столичном Майдане возле главпочтамта выстроилась огромная очередь желающих купить марку. Некоторые занимали очереди с 05:30 утра, пишет "Суспильне".

Один лист с восемью марками стоит 248 гривен.

Вырученные средства обещают потратить на покупку машины для разминирования Armtrac 400 и приюты для животных.

Напомним, что Укрпочта ко Дню Независимости и полугодию войны выпустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні".

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