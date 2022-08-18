"Укрпочта" и почтовый оператор Польши Poczta Polska ускорят пересылки между странами и снизят тарифы на услуги в рамках сотрудничества двух компаний.



Об этом сообщает "Укрпочта" на своем официальном сайте.





Стороны планируют подготовить и подписать договор о взаимном снижении тарифов на почтовые услуги обеих компаний.

Также, в рамках нового сотрудничества почтовых операторов двух стран, посылки можно отправить и получить во всех отделениях Poczta Polska и "Укрпочты".

Операторы договорились усовершенствовать процессы обработки посылок так, чтобы сроки доставки были в разы быстрее.

"Уже работаем с коллегами из "Укрзализныци" и с помощью министерства инфраструктуры планируем поставить часть посылок на "железные рельсы", чтобы не терять время на границе", – рассказал Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Кроме того, "Укрпочта" и Poczta Polska сообщили о том, что в планах компаний есть совместный выпуск марки.



Ранее мы писали в "Укрпочте" анонсировали выпуск марки с псом Патроном и намекнули на марку с Крымским мостом.



Также "Страна" рассказывала "Укрпочта" объявила о прекращении работы на оккупированных территориях, но пообещала вернуться.